В Калужской области открыли первое в России производство автомобильных и промышленных масел TOTAL



В создание завода «Тотал Восток» в индустриальном парке «Ворсино» мировой нефтехимический концерн TOTAL инвестировал около 3 млрд. рублей.

Деятельность концерна TOTAL, присутствующего более чем в 130 странах мира, охватывает полный цикл — от научных исследований, добычи и переработки нефти до производства готовой продукции, ее транспортировки и продажи. В Калуге на предприятии TOTAL будет производиться широкая гамма смазочных материалов как для автомобильной отрасли, так и для энергетики, черной металлургии, горнодобывающей промышленности.

В приветственной телеграмме Президента России участникам торжественного открытия завода отмечено, что это событие убедительно свидетельствует о широких возможностях российских регионов стимулировать деловую активность, создавать современные рабочие места, наращивать связи с зарубежными партнерами для реализации крупных инвестиционных проектов.

Участвовавший в церемонии замминистра энергетики РФ Павел Сорокин назвал открытие предприятия историческим событием. По его мнению, компания ТОТАЛ и Калужская область показали, что экономика выше политики и, несмотря ни на какие трудности и вызовы, российские регионы могут делать экономическую повестку.

«Наше активное участие в СПГ-проектах в Арктике показывает, что для концерна TOTAL Россия стала стратегически важной страной. Помимо деятельности в области добычи углеводородов, мы рассматриваем российский рынок как один из самых приоритетных и растущих для нашего подразделения продуктов нефтепереработки, в особенности смазочных материалов. Открывая завод в Калуге, мы стремимся стать ближе к нашим российским клиентам. Новый завод укрепит наши позиции на российском и центрально-азиатском рынке,»– заявил генеральный директор - президент TOTAL Патрик Пуянне.

Предприятие, расположенное на участке площадью 7 гектаров в индустриальном парке «Ворсино», будет ежегодно производить 40 тысяч тонн смазочных материалов, а в перспективе объем производства увеличится до 75 тысяч тонн в год. Здесь будет создано 50 рабочих мест. Оборудование завода соответствует высоким международным стандартам безопасности и охраны окружающей среды. В специально созданной лаборатории будут контролировать качество сырья и готовой продукции, которую планируется поставлять не только в регионы России, в Беларусь, но и в страны Центральной Азии.

Калужская область, Центральный федеральный округ