В Калужской области запустили новое производство компонентов для ароматизаторов за 0,5 млрд рублей
Янв 22
В Кировском районе Калужской области в филиале ООО «Зеленые линии» состоялось открытие нового производственного участка по выпуску химически синтезированных веществ, которые в качестве компонентов будут использоваться в создании ароматизаторов для различных отраслей промышленности. В рамках проекта также проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей.
На заводе также планируют запустить линию по выпуску компонентов ароматизаторов на основе тиазолов. Новые продукты признаны Минпромторгом РФ инновационными и импортозамещающими, а их производство — перспективным, имеющим большой научный и коммерческий потенциал.
Запуск нового отечественного производства химического сырья позволит повысить уровень локализации российских производителей ароматизаторов.
Калужская область, Центральный федеральный округ
22 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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