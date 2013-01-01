В Калужской области запустили новое производство компонентов для ароматизаторов за 0,5 млрд рублей



В Кировском районе Калужской области в филиале ООО «Зеленые линии» состоялось открытие нового производственного участка по выпуску химически синтезированных веществ, которые в качестве компонентов будут использоваться в создании ароматизаторов для различных отраслей промышленности. В рамках проекта также проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей.

На заводе также планируют запустить линию по выпуску компонентов ароматизаторов на основе тиазолов. Новые продукты признаны Минпромторгом РФ инновационными и импортозамещающими, а их производство — перспективным, имеющим большой научный и коммерческий потенциал. Запуск нового отечественного производства химического сырья позволит повысить уровень локализации российских производителей ароматизаторов. Калужская область, Центральный федеральный округ

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