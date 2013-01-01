В Калужской области открыли инновационный комплекс по производству шампиньонов за 3,5 млрд рублей



В Дзержинском районе Калужской области состоялось торжественное открытие комплекса по выращиванию грибов-шампиньонов в промышленном масштабе компании «Мастер Гриб». Объем инвестиций составил 3,5 млрд. рублей. Трудоустроено более 300 местных жителей с перспективой увеличения рабочих мест до 500. Предприятие планирует занять не менее 15% от общего объема потребления шампиньонов на российском рынке.

Мощность первой очереди нового предприятия - 10 тысяч тонн грибов в год. На полную проектную мощность (20 тысяч тонн) планируется выйти в апреле будущего года. Производственный комплекс площадью 50 тысяч кв. м построен с использованием европейских инновационных технологий.

Сырье для нового производства заготавливается в Калужской области. Продукция будет выпускаться под маркой «Шампиньоново».

Калужская область, Центральный федеральный округ