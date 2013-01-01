В Калужской области начали выпускать новой серию энергоэффективных светильников с БАП



Калужский электромеханический завод, входящий в состав Концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех разработал, испытал и приступил к выпуску специальной линейки светильников, которые интегрируются с различными системами управления, в том числе «умный дом» и «интернет вещей».

Новые энергоэффективные светильники концерна «Автоматика» позволяют добиться значительной экономии электроэнергии, повысить комфортность и качество света.

Они оснащены универсальным Блок аварийного питания (БАП) с автономным источником света, который подходит для использования в светодиодных и традиционных люминесцентных светильниках, позволяет превратить в аварийный любой офисный, бытовой или промышленный светильник. Блок со светодиодной линейкой мощностью от 3 Вт может быть использован и как единственный источник света, и как дополнительный источник в обычных светильниках.

Созданный в рамках программы диверсификации производства Концерна «Автоматика» и производимый Калужским электромеханическим заводом светильник является полностью российским продуктом с конкурентоспособным соотношением цены и качества и сроком службы порядка десяти лет.

«Развивая производство высокотехнологичных решений гражданского назначения, мы стремимся создать комфортные условия для развития бизнеса заказчиков, повысить доступность гражданской продукции, решить социальные задачи широких слоев населения и улучшить качество жизни», - отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Планируются поставки новых современных энергоэффективных светильников в крупные корпорации (РЖД, нефтяной и газовый сектор), а также крупносерийное производство для офисного и промышленного секторов.

Калужская область, Центральный федеральный округ