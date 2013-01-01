В Калужской области начали строительство второй очереди завода по производству особых видов бумаги



В с. Ворсино Калужской области на площадке нового завода ООО «Архбум Тиссью Групп» (входит в группу АО «Архангельский ЦБК») начались подготовительные работы в рамках второго этапа реализации крупнейшего инвестпроекта компании по строительству завода для производства бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из нее. Общая стоимость проекта составляет 8,5 млрд рублей.

Вторая очередь завода удвоит выпуск товарной продукции с 70 тыс. тонн до 140 тыс. тонн в год. Площадь объекта составит более 22 га, где будут расположены корпуса склада сырья, цеха производства бумаги, склада хранения джамбо-рулонов (промежуточная продукция) и склада готовой продукции.

Емкость рынка тиссью (особого вида тонкой крепированной бумаги, предназначенной для переработки в бумажные санитарно-гигиенические изделия) и перспективность его развития позволяет ставить задачи по росту производства.

Калужская область, Центральный федеральный округ