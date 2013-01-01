В Калужской области начали строительство второй очереди завода по производству особых видов бумаги
Фев 4
В с. Ворсино Калужской области на площадке нового завода ООО «Архбум Тиссью Групп» (входит в группу АО «Архангельский ЦБК») начались подготовительные работы в рамках второго этапа реализации крупнейшего инвестпроекта компании по строительству завода для производства бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из нее. Общая стоимость проекта составляет 8,5 млрд рублей.
Вторая очередь завода удвоит выпуск товарной продукции с 70 тыс. тонн до 140 тыс. тонн в год. Площадь объекта составит более 22 га, где будут расположены корпуса склада сырья, цеха производства бумаги, склада хранения джамбо-рулонов (промежуточная продукция) и склада готовой продукции.
Емкость рынка тиссью (особого вида тонкой крепированной бумаги, предназначенной для переработки в бумажные санитарно-гигиенические изделия) и перспективность его развития позволяет ставить задачи по росту производства.
Калужская область, Центральный федеральный округ
4 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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