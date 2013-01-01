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В Калужской области начали строить вторую очередь целлюлозно-бумажного завода за 8,5 млрд рублей

Апр 28
Москва Центральный федеральный округ
В Калужской области начали строить вторую очередь целлюлозно-бумажного завода за 8,5 млрд рублей

В индустриальном парке «Ворсино» Калужской области на площадке нового завода ООО «Архбум Тиссью Групп» (входит в группу АО «Архангельский ЦБК») начались проектно-изыскательские работы в рамках второй очереди строительства второй очереди предприятия, которая оценивается в 8,5 млрд рублей. Будет создано до 300 новых рабочих мест.
Площадь объекта составит более 22 гектаров. Здесь будут расположены цеха производства бумаги корпуса склада сырья, склада хранения джамбо-рулонов (промежуточная продукция) и склада готовой продукции.

Новое производство мощностью 70 тысяч тонн продукции в год будет аналогично первой очереди завода. Таким образом, мощности всего предприятия увеличатся до 140 тысяч тонн в год. Ассортимент бумажных изделий будет расширен, при этом значительно увеличатся объемы выпуска продукции санитарно-гигиенического назначения.

Калужская область, Центральный федеральный округ



 
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