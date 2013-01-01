В Калужской области будут выпускать суперконцентраты красителей и добавок для изделий из пластмасс



В индустриальном парке «Ворсино» в Боровском районе состоялась церемония, посвящённая началу строительства завода австрийской компании «Габриэль-Хеми»

Продукция завода предназначена для окрашивания и придания специальных свойств пластмассе при производстве пищевой упаковки, медицинских товаров, косметики, изделий для дома и быта, а также активно применяется в автомобильной промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

Дочерние производства компании расположены в Германии, Великобритании, Италии, Венгрии, Чехии, Польше. В России предприятие «Габриэль-Хеми» работает в Рузском районе Подмосковья. А расширять производство австрийские бизнесмены решили в Калужской области.

«Поскольку мы верим в российский рынок, нам нужно место для роста. И Калуга, индустриальный парк «Ворсино» — лучшее из того, что мы видели за последние годы. Первоначально мы планировали инвестиции в 280 миллионов рублей, но на сегодняшний день мы говорим об увеличении инвестиций до 400 миллионов. Это на первом этапе. Но будет ещё две фазы развития предприятия, так что в итоге мы выйдем на сумму инвестиций в один миллиард рублей», - подчеркнул член совета директоров, финансовый директор группы компаний «Габриэль-Хеми» Андреас Бергер, выступая на церемонии.

Член совета директоров ГК «Габриэль-Хеми» Гельмут Кениг добавил, что завод в «Ворсино» станет самым современным в группе компаний, а в перспективе будет производить все виды концентратов и красителей, которые пока выпускают только на головном предприятии в Австрии.

По словам управляющего директора ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2» Ольги Пуриковой, новые корпуса завода появятся в калужском индустриальном парке менее, чем через год. Здесь будут применять экологически чистые технологии, а объем выпуска продукции планируется на уровне двух тысяч тонн концентратов в год. Помимо реализации на российском рынке, компания рассчитывает на экспортные поставки красителей в страны СНГ.

Министр экономического развития Калужской области Илья Веселов отметил перспективы создания новых рабочих мест и межотраслевой кооперации «Габриэль-Хеми» с калужскими промышленными предприятия.

По словам торгового советника Посольства Австрии в России Рудольфа Лукавски строительство этого завода подтверждает позитивный характер экономических отношений между Россией и Австрией и благоприятные условия для ведения бизнеса в Калужской области, которая в последние годы стала важнейшим промышленным центром России.

Калужская область, Центральный федеральный округ