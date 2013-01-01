В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги



В строительство 21 километра четырёхполосной трассы и нового моста через реку Оку из федерального бюджета вложено почти 11,5 млрд рублей.

Строительство велось с 2015 года и, несмотря на все сложности с влажными грунтами, объект сдали точно в срок. В ходе реализации этого проекта было построено 21,2 км автомобильной дороги категории I-б, три новых разноуровневых транспортных развязки, 8 путепроводов протяженностью 769 погонных метров, моста через реку Ока длиной 649,4 метра, реконструировано 8,9 км участков федеральных автомобильных дорог.

По традиции первой на прочность новую дорогу проверила тяжелая техника – движение на новом участке открыли более 20-ти грузовиков.

Автомобильная дорога на всем протяжении имеет четыре полосы движения с шириной каждой полосы 3,75 м. Верхний слой покрытия — щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем.

Новая дорожная инфраструктура, связавшая три федеральные автотрассы - М3 «Украина», Р-132, Р-92 - имеет стратегическое значение для экономики всего центрального федерального округа. А в связи с тем, что за пределы города выводится около 80 процентов всех транзитных грузов - как минимум 7 миллионов тонн грузоперевозок – в Калуге значительно улучшится экологическая обстановка.

Калужская область, Центральный федеральный округ