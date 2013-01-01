В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги
В строительство 21 километра четырёхполосной трассы и нового моста через реку Оку из федерального бюджета вложено почти 11,5 млрд рублей.
По традиции первой на прочность новую дорогу проверила тяжелая техника – движение на новом участке открыли более 20-ти грузовиков.
Автомобильная дорога на всем протяжении имеет четыре полосы движения с шириной каждой полосы 3,75 м. Верхний слой покрытия — щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем.
Новая дорожная инфраструктура, связавшая три федеральные автотрассы - М3 «Украина», Р-132, Р-92 - имеет стратегическое значение для экономики всего центрального федерального округа. А в связи с тем, что за пределы города выводится около 80 процентов всех транзитных грузов - как минимум 7 миллионов тонн грузоперевозок – в Калуге значительно улучшится экологическая обстановка.
Калужская область, Центральный федеральный округ
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