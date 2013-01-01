В Калуге открыли крупнейший в регионе торгово-производственный комплекс за 3,5 млрд рублей



В Калуге состоялась торжественная церемония открытия многофункционального торгово-производственного комплекса «Глобус» немецкого торгового холдинга «GLOBUS SB». . Проект стал одним из крупнейших в регионе по объему инвестиций – более 3,5 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест.

Торговая площадь гипермаркета составляет 5800 квадратных метров. Для посетителей оборудована парковка на 700 автомобилей. Новая торгово-производственная площадка оборудована самими современными сервисами. В ассортименте представлено более 25 тысяч продовольственных и других товаров, в том числе от калужских товаропроизводителей, фермеров и перерабатывающих предприятий.

В многофункциональном комплексе созданы собственные производства полного цикла - пекарня, кулинария, мясной цех, рыбный «остров», зона суши, а также зоны food court и ресторан. Предполагается возможность создания в регионе сельскохозяйственных предприятий компании.

Калужская область, Центральный федеральный округ