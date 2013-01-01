В Калуге обсуждают перспективы российского автопрома на форуме «АВТОЭВОЛЮЦИЯ 2018»



Участники IX международного форума по развитию автомобилестроения и инновационной инфраструктуры, организованного при поддержке Правительства Калужской области, искали новые стимулы для мировых автоконцернов к локализации в России производства автокомпонентов.

«Правительство России считает своей целью продолжить работу по локализации критических технологических операций, тех самых инженерных компетенций, на возрождение которых мы так сильно рассчитываем благодаря автомобильной промышленности. В первую очередь интересуют вопросы, связанные с двигателями и движителями, трансмиссиями и системами управления, особое внимание уделяется R&D-направлению. Важна доля выручки, которую компания должна тратить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории нашей страны. Основные точки роста автопрома — это создание производств автокомпонентов и формирование экспорта. Калужская область для нас выступает в роли эксперта в этих вопросах», — подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов

На пленарного заседания речь также На пленарной сессии форума «Прогнозируя будущее: перспективы, тенденции, ключевые проблемы автомобилестроения в России» обсудили меры поддержки компаний автопрома со стороны Российского экспортного центра и Фонда развития промышленности.

Губернатор Калужской области в свою очередь отметил, что на федеральном уровне нужно создавать особые льготные условия для производителей автокомпонентов, чтобы повысить их интерес к локализации в России и элементы возможного сотрудничества можно апробировать на территории региона.

Во второй день работы форума для его участников провели экскурсии на предприятия автомобильного кластера Калужской области.

Сегодня он представлен тремя OEM-производителями — Volkswagen, PCMA (Peugeot Citroën & Mitsubishi Alliance) и Volvo . Кроме того сформирован пул 28 компаний-производителей автокомпонентов. Автокластер производит более 11% всех выпускаемых в России автомобилей. В первом полугодии этого года наблюдался значительный рост - индекс производства автотранспортных средств составил 157,2%.

Предприятия калужского автомобильного кластера ежегодно наращивают экспортные поставки в другие страны. Так, «Континентал Калуга» поставляет продукцию в 23 страны мира. Завод «Фольксваген Груп Рус» признан лучшим экспортером 2017 года в рамках премии Российского автомобильного форума.

По итогам 2017 года экспорт в автомобильной промышленности России составил 3,15 млрд долларов США.

Калужская область, Центральный федеральный округ