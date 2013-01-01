В Калмыкии впервые в республике запустили в эксплуатацию солнечные электростанции
Дек 23
В Республике Калмыкия группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию первые солнечные электростанции: первую очередь Малодербетовской СЭС мощностью 15 МВт и две очереди Яшкульской СЭС совокупной мощностью 33,5 МВт.
Строительно-монтажные работы велись в течение полугода. С декабря солнечные электростанции начали отпуск электроэнергии в единую сеть.
Прогнозная годовая выработка новых СЭС составляет более 58 млн кВт/ч, что обеспечит снижение объёма выбросов СО2 на 60 тыс. тонн ежегодно.
Строительство второй очереди Малодербетовской СЭС мощностью 45 МВт и третьей очереди Яшкульской СЭС мощностью 25 МВт запланировано на 2020 год.
Совокупная мощность новой экологически чистой генерации на территории региона к концу 2020 года составит 118,5 МВт. Строительство объектов позволит повысить надёжность электроснабжения районов без увеличения тарифной нагрузки на жителей республики.
Республика Калмыкия, Южный федеральный округ
23 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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