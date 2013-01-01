В Калмыкии впервые в республике запустили в эксплуатацию солнечные электростанции



В Республике Калмыкия группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию первые солнечные электростанции: первую очередь Малодербетовской СЭС мощностью 15 МВт и две очереди Яшкульской СЭС совокупной мощностью 33,5 МВт.

Строительно-монтажные работы велись в течение полугода. С декабря солнечные электростанции начали отпуск электроэнергии в единую сеть.

Прогнозная годовая выработка новых СЭС составляет более 58 млн кВт/ч, что обеспечит снижение объёма выбросов СО2 на 60 тыс. тонн ежегодно.

Строительство второй очереди Малодербетовской СЭС мощностью 45 МВт и третьей очереди Яшкульской СЭС мощностью 25 МВт запланировано на 2020 год.

Совокупная мощность новой экологически чистой генерации на территории региона к концу 2020 года составит 118,5 МВт. Строительство объектов позволит повысить надёжность электроснабжения районов без увеличения тарифной нагрузки на жителей республики.

Республика Калмыкия, Южный федеральный округ