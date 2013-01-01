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В Калининградской области завершился всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018»

Окт 10
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области завершился всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018»

«Цифровые технологии – качество жизни, безопасность и доверие к государству» стали главной темой форума, который прошел в Светлогорске в «Янтарь-холле», собрав проекты и участников почти из всех регионов России.
"Здесь речь о том, чтобы посмотреть, что уже сделано, обменяться опытом, по горизонтали понять, что можно что-то позаимствовать у своих соседей, а не изобретать самому. Информатизация, информационные технологии стали частью базовой инфраструктуры страны. Эта отрасль - очень интеллектуальноемкая и интеллектопроизводящая ", - отметил полпред Президента РФ в Центральном федеральном округе, экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев, при поддержке которого этот форум проводится уже шестой год подряд.

Первый форум "ПРОФ-IT" состоялся в 2013 году в Сыктывкаре, в 2014 году - в Рязани, в 2015 году - в Ханты- Мансийске, в 2016 году - в Уфе, в 2017 году - в Ярославле. За то время порядка 79 регионов представили свои решения по развитию цифровой экономики и более 50 проектов получили награды.

Ежегодно на форум приезжают представители федеральных и региональных органов власти, ответственные за цифровое развитие и внедрение информационных технологий , а также представители экспертного сообщества и компаний - разработчиков программного обеспечения. Они обмениваются опытом применения лучших региональных практик в сфере информатизации, которые повышают эффективность государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.

В рамках деловой программы «ПРОФ-IT.2018» прошли секции, посвященные импортозамещению в сфере ИКТ, перспективам цифровой трансформации государственного управления, использованию механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов в сфере ИТ.

Традиционно состоялся финал всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT». За победу боролись 23 субъекта РФ, которые представили на суд жюри 41 проект.

В номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами - Информирование» победили представители Ростовской области с проектом АРМ «Госуведомление». Проект-победитель представил систему, которая позволяет органам государственной власти Ростовской области удобно и экономично взаимодействовать с населением через личный кабинет портала госуслуг, отправляя уведомления гражданам не в бумажном, а в электронном виде и тем самым сокращая расходы бюджета. Автоматизированная система «Учет неблагополучных семей и детей» ГИС Санкт-Петербурга «Территориальная отраслевая региональная информационная система» стала победителем в номинации «Социальная поддержка», АИС «Культурный регион» Белгородской области - в номинации «Культура».

Власти Калининградской области намерены построить вблизи Светлогорска поселок для IT-специалистов. Губернатор Антон Алиханов отметил, что Светлогорск стал популярным местом у IT-разработчиков- с начала года зарегистрировалось 20 компаний.

Правительство региона выделило более 10 га земли под строительство так называемой IT-деревни, где специалистам обеспечат комфортные условия работы и проживания. Предполагается, что одним из инвесторов строительства поселения может выступить инвестиционно-промышленный холдинг GS-Group.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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