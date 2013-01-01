В Калининградской области запустили терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы



Реализация первого такого проекта в российской энергетике обеспечила независимость самого западного региона России от любых транзитных поставок газа по суше через территорию других стран.

В режиме видеоконференции команду на ввод в эксплуатацию морского терминала по приему СПГ отдал Президент России Владимир Путин из диспетчерской Калининградского подземного хранилища газа. Это хранилище газа - первый в России природный резервуар, который был создан в глубинных отложениях каменной соли.

До начала эксплуатации морского терминала «Газпром» мог поставлять природный газ в Калининградскую область только по газопроводу «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград». Для реализации альтернативного варианта газоснабжения в акватории Балтийского моря построили терминал по приему газа мощностью до 2,7 млрд кубометров в год. Глубина моря у терминала достигает 19 метров, что позволяет швартовать специальное судно — плавучую регазификационную платформу «Маршал Василевский».

Эта платформа позволяет перевозить СПГ и оснащена оборудованием для его регазификации, то есть перевода из жидкого состояния в газообразное. Уже готово к пуску подземное хранилище газа, а в Ленинградской области строится завод по сжижению газа.

Система поставок газа через газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград полностью отключена, и газоснабжение Калининградской области сейчас полностью ведется через приемный морской терминал.

В настоящее время суточная производительность терминала составляет 13,2 миллиона кубометров газа. Производительность терминала в год такова, что она может удовлетворить текущие и дальнейшие потребности в газе Калининградской области.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ