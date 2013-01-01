В Калининградской области заложили первый промышленный ореховый сад



ООО «Аквамарин-Балт» в ближайшее время планирует увеличить площадь закладки сада в Гвардейском городском округе с 83 до 200 гектаров.

На участке уже растут саженцы грецкого ореха, в дальнейшем здесь появятся саженцы фундука. Инвесторы выбрали сорта, которые отличаются морозостойкостью, поздними сроками цветения, тонкой скорлупой, и уже через шесть - семь лет планируют получать первые урожаи.

По словам директора компании «Аквамарин-Балт» Светланы Матвеевой, планируется также создать питомник по выращиванию орехоплодных саженцев для последующей реализации в регионе, а в среднесрочной перспективе - организовать цех по переработке ореха, выращенного в собственных садах и закупленных у местных жителей.

Министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова отметила, что работа «Аквамарин-Балт» позволит региону не зависеть от импортных поставок, стать центром развития генетики и селекции ореха и поставлять саженцы в другие регионы России.

По данным пресс-службы губернатора Калининградской области, глава региона Антон Алиханов поручил оказать помощь «Аквамарин-Балт» в подведении газа для организации сушки орехов, в восстановлении мелиоративной системы и формировании единого земельного участка. Компания-инвестор также может претендовать на государственную поддержку в форме субсидирования части затрат по закладке сада.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ