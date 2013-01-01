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В Калининградской области заложили малый рыболовный сейнер-траулер проекта 174610

Мар 15
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области заложили малый рыболовный сейнер-траулер проекта 174610

В предназначенное для круглогодичного промысла сельди судно, которое строится в городе Светлом на предприятии «Межколхозная производственная база» будет инвестировано 262 миллиона рублей.
Малый рыболовный траулер строится по заказу одного из лидеров рыбодобычи в Балтийском море.

Это судно с высокими показателями эффективности, которое отвечает всем требованиям Российского морского регистра судоходства и экологической безопасности. Общий объем наливных танков составит 200 кубометров, что в четыре раза превышает вместимость переоборудованных рыболовных траулеров. Проектом 174610 предусмотрен вылов рыбы в объеме до одной тысячи тонн в месяц.

В 2018 году в Калининградской области было построено два траулера и разработан проект нового промыслового судна.

«Проект судна полностью разработан нашей компанией. Для нас это уже третий проект, но первое судно такого масштаба. Траловый комплекс, который будет использоваться на судне, специально проектируется под условия промысла на Балтийском море. В зависимости от требований заказчика мы можем доработать его под конкретные нужды. Траулер может быть адаптирован для лова и на Черном море, и даже эксплуатироваться в северном бассейне», — сообщил директор компании «Адомат» Олег Мартенс.

Строительство будет вестись на судостроительной верфи ЗАО «Межколхозная производственная база», где ранее был реализован масштабный проект глубокой модернизации судна «Капитан Лобанов». На сегодняшний день это одно из самых востребованных судоремонтных предприятий региона. Его мощности позволяют осуществлять строительство новых рыбопромысловых судов длиной до 30 метров, а также проводить ремонт, модернизацию и переоснащение малотоннажных судов.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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