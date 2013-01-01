В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт



Электростанция построена совместным предприятием «Роснефтегаза» и «Интер РАО» компанией «Калининградская генерация» в рамках проекта по энергобезопасности региона.

Согласно этому плану до 2021 года в Калининградской области должны заработать четыре электростанции суммарной мощностью 1 ГВт. Две из них - Маяковская ТЭС в Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске - введены в эксплуатацию в марте 2018 года. Третьей стала Прегольская ТЭС, которая состоит из четырех парогазовых блоков мощностью по 113,8 МВт каждый.Основным топливом для станции является природный газ, а резервным - дизельное топливо.

Председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук отметил, что с вводом Прегольской ТЭС регион получил большой запас мощности и дополнительные возможности для экономического развития, а полную энергонезависимость область обретет после завершения строительства резервной Приморской ТЭС.

Новые газовые электростанции, на которых установлено оборудование полностью российского производства, значительно повысили надежность и маневренность калининградской энергосистемы.

АО "Роснефтегаз" инвестирует в проект 100 млрд рублей. Оператором проекта являются компании группы "Интер РАО" – они обеспечивают эксплуатацию построенных ТЭС.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ