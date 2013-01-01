В Калининградской области установили самые высокие стилизованные опоры электропередач в России



Конструкции в виде якорей высотой 112 метров установили в месте активного судоходства, на берегах реки Преголи на линии электропередач, которая строится для технологического соединения с Прегольской ТЭС (440 МВт) подстанции «Северная».

Работы выполняются в рамках программы развития и реконструкции электросетевого комплекса Калининградской области до 2020 года.

Высота опоры составляет 112 метров и сопоставима с высотой 36-этажного дома или длиной футбольного поля. Каждая из двух опор состоит из пяти ярусов, ширина якорей более 16 метров. Вес опоры 450 тонн, она способна выдержать ветер силой до 36 метров в секунду. По всей высоте опор установлено сигнальное освещение, что делает их заметными в темное время суток для кораблей и самолетов. Надежность конструкции обеспечивают почти 270 свай, забитых на глубину 24 метра.

Расстояние между опорами над рекой Преголя, в месте активного судоходства, около 500 метров, высоту подвеса линий более 60 метров выбрали для того, чтобы обеспечить прохождение самых крупногабаритных парусных судов.

Одним из первых судов, которое прошло под линиями электропередачи между опорами, изготовленными по индивидуальному проекту «Опытным заводом «Гидромонтаж», стал барк «Крузенштерн» с мачтами высотой около 55 метров.

«Мы заявились в Книгу рекордов России, потому что это самые высокие стилизованные на территории РФ высоковольтные опоры. Это не просто металлосооружения, это действующая линия электропередачи 330 киловольт, это следствие нашей работы по надежному и безопасному энергоснабжению потребителей области», — отметил председатель совета директоров «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Кроме того заявка компании, входящей в ПАО «Россети», отправлена в Интеррекорд. После того, как эмиссары этой организации произведут замеры в Калининградской области, уникальный инженерный проект сможет претендовать на мировой рекорд.

Проект разработан заводом «Гидромонтаж», единственным предприятием в России, которое специализируется на создании нетиповых ЛЭП. На этом же предприятии были изготовлены декоративные опоры ЛЭП в виде снежного барса и лыжников — символов Олимпиады-2014 в Сочи, а также первая стилизованная опора ЛЭП «Янтарьэнерго» в виде волка Забиваки, установленная в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ