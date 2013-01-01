В Калининградской области создали первый в регионе плодово-ягодный промышленный кластер



Под Калиниградом в Черняховском городском округе состоялось торжественное открытие первого в регионе промышленного плодово-ягодного питомника, завершающего формирование плодово-ягодного кластера. При выходе на проектную мощность питомник будет производить около миллиона саженцев в год, что позволит вдвое сократить зависимость от импорта саженцев плодовых культур.

Открытие питомника позволит заложить основы обеспечения калининградских садоводов саженцами плодовых и ягодных культур собственного производства, что создаст условия для существенного прироста продукции садоводства в регионе. Общая площадь, запланированная проектом, составит 70 гектаров.

В питомнике предусмотрено выращивание широкого ассортимента саженцев плодовых и ягодных культур. Среди них – яблоня, груша, вишня, черешня, алыча, абрикос, черноплодная рябина, фундук, грецкий орех, айва, жимолость, облепиха, смородина (в том числе красная), крыжовник, голубика, малина и земляника.

С открытием питомника в Черняховском округе сформирован плодово-ягодный кластер. Он включает питомник по производству саженцев, первый в регионе промышленный сад, заложенный в 2017 году, и специализированное хранилище для яблок.

ООО «Калининградский плодопитомник» в 2018 году была оказана государственная поддержке в размере свыше 20 миллионов рублей. В 2019 году на поддержку садоводства предусмотрено 127 млн рублей. В целом в регионе за последние 6 лет в отрасль инвестировано около 1 млрд рублей.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ