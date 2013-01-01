В Калининградской области создали первый в регионе плодово-ягодный промышленный кластер
Под Калиниградом в Черняховском городском округе состоялось торжественное открытие первого в регионе промышленного плодово-ягодного питомника, завершающего формирование плодово-ягодного кластера. При выходе на проектную мощность питомник будет производить около миллиона саженцев в год, что позволит вдвое сократить зависимость от импорта саженцев плодовых культур.
В питомнике предусмотрено выращивание широкого ассортимента саженцев плодовых и ягодных культур. Среди них – яблоня, груша, вишня, черешня, алыча, абрикос, черноплодная рябина, фундук, грецкий орех, айва, жимолость, облепиха, смородина (в том числе красная), крыжовник, голубика, малина и земляника.
С открытием питомника в Черняховском округе сформирован плодово-ягодный кластер. Он включает питомник по производству саженцев, первый в регионе промышленный сад, заложенный в 2017 году, и специализированное хранилище для яблок.
ООО «Калининградский плодопитомник» в 2018 году была оказана государственная поддержке в размере свыше 20 миллионов рублей. В 2019 году на поддержку садоводства предусмотрено 127 млн рублей. В целом в регионе за последние 6 лет в отрасль инвестировано около 1 млрд рублей.
Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ
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