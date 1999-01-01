В Калининградской области «крышкуют» консервное производство



Резидент ОЭЗ - Калининградский тарный комбинат - запустил крупное современное производство легковскрываемых крышек для консервов

ООО «Производственная компания – КТК» в 2014 году включена в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области с проектом «Создание производственного комплекса по выпуску тары и полуфабрикатов из лакированной и литографированной жести» и с объемом заявленных инвестиций более 170 млн рублей.

«Объем инвестиций первой очереди производства легковскрываемых крышек оценивается в пять миллионов евро. Это самый крупный инвестиционный проект за всю историю комбината с 1952 года. Здесь установлены сложнейшие агрегаты, самое современное оборудование. Отдельные узлы делались на предприятиях Германии, Испании, Италии. Было непросто связать и синхронизировать все процессы создания нового производства, но наша инженерная служба успешно справилась с этой задачей», - рассказал председатель cовета директоров Калининградского тарного комбината Владимир Альшевский.

Уже сегодня на новом импортозамещающем и экспортно ориентированном производстве ежемесячно выпускается 30 миллионов легковскрываемых крышек, а за одну смену - 380 тысяч крышек двух диаметров, которые используются при производстве различных консервов и пресервов в стеклотаре. Линия оснащена автоматическими системами видеоконтроля, обеспечивающими гарантированный выпуск качественной продукции. Через два года КТК планирует удвоить объемы выпуска новой продукции.

«Предприятие активно занимается обновлением и модернизацией. Новая линия – часть этой масштабной программы – обеспечит треть российского рынка. Очень важно, что наше калининградское предприятие начинает достигать лидирующих позиций в своей отрасли, развивая также экспортное направление через поставки к соседям в Польшу и Прибалтику», - отметил глава Калининградской области Антон Алиханов.

Калининградский тарный комбинат обеспечивает более 20 процентов потребностей отечественного рынка в жестяной банке и свыше 60 процентов всего объема экспорта жестяной тары из России.

Кроме того, дочерняя компания этого предприятия - ООО «Сохраним традиции» - в 2018 году включена с реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области с инвестиционным проектом «Комплексное и техническое перевооружение консервного производства» для производства мясных и рыбных консервов.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ