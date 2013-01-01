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В Калининградской области дали старт строительству животноводческого комплекса

Дек 17
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области дали старт строительству животноводческого комплекса

На создание комплекса на 3 600 голов дойного стада группа компаний «Залесское молоко" получила в «Россельхозбанке» льготный кредит на 3 млрд рублей.
В поселке Красный Яр Гвардейского городского округа будет построено предприятие с объемом производства около 30 тысяч тонн молока в год.

В состав агрохолдинга «Залесское молоко», который выступает инвестором этого проекта, уже входит три животноводческих комплекса в Калининградской области, а также ферма для содержания молодняка крупного рогатого скота.Производственные мощности группы компаний составляют около 130 тонн молока в сутки. На данный момент предприятие выпускает 128 наименований продукции, которая поставляется в торговые центры не только Калининградской области, но и Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

Благодаря внедрению прогрессивных технологий и использованию последних селекционных достижений Калининградская область несколько лет входит в первую тройку рейтинга российских регионов по надою молока на одну корову в сельхозорганизациях. В частности, на фермах ГК «Залесское молоко» средний надой от коровы превышает 9 000 килограммов в год, для сравнения — средний надой по России составляет 5 650 килограммов. За последние три года калининградские сельхозпроизводители поставили в регионы России около трех тысяч голов высокопродуктивного рогатого скота.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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