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В Калининграде ввели в эксплуатацию третий блок строящейся Прегольской ТЭЦ

Дек 6
Москва Центральный федеральный округ
В Калининграде ввели в эксплуатацию третий блок строящейся Прегольской ТЭЦ

Калининградский филиал ООО «Интер РАО — Инжиниринг» завершил все работы и испытания на этом объекте на два месяца раньше срока, утвержденного Правительством России.
Энергоблок № 3 успешно прошёл все тестирования для аттестации и Ростехнадзор выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам и требованиям энергетической эффективности.

Сегодня ведутся пусконаладочные работы на четвертой парогазовой установке, которую планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт, состоящей из четырех парогазовых блоков, велось с июля 2016 года, в нем задействовано более десятка калининградских компаний и организации из других регионов.

В регионе по решению Правительства РФ строятся четыре электростанции, работающие на газовом и угольном топливе суммарной мощностью около 1 ГВт. Маяковская ТЭС в городе Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске были введены в эксплуатацию в начале этого года. А новая угольная теплоэлектростанция Приморская строится как запасная и будет работать в режиме «холодного резерва».

Новые мощности позволят обеспечить энергобезопасность Калининградской области, а также существенно повысить маневренность и управляемость энергосистемы самого западного региона России.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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