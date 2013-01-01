В Калининграде ввели в эксплуатацию третий блок строящейся Прегольской ТЭЦ



Калининградский филиал ООО «Интер РАО — Инжиниринг» завершил все работы и испытания на этом объекте на два месяца раньше срока, утвержденного Правительством России.

Энергоблок № 3 успешно прошёл все тестирования для аттестации и Ростехнадзор выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам и требованиям энергетической эффективности.

Сегодня ведутся пусконаладочные работы на четвертой парогазовой установке, которую планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт, состоящей из четырех парогазовых блоков, велось с июля 2016 года, в нем задействовано более десятка калининградских компаний и организации из других регионов.

В регионе по решению Правительства РФ строятся четыре электростанции, работающие на газовом и угольном топливе суммарной мощностью около 1 ГВт. Маяковская ТЭС в городе Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске были введены в эксплуатацию в начале этого года. А новая угольная теплоэлектростанция Приморская строится как запасная и будет работать в режиме «холодного резерва».

Новые мощности позволят обеспечить энергобезопасность Калининградской области, а также существенно повысить маневренность и управляемость энергосистемы самого западного региона России.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ