В Калиниградской области приступили к серийному производству новой модели седана KIA K900



Российский автомобильный холдинг «Автотор» на своем заводе в Калининграде начал выпускать новый флагман модельного ряда KIA для российского рынка.

KIA K900 производится с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 3.3 V6 (249 л. с.) и 5.0 V8 (413 л. с.). Оба мотора комплектуются восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Производство предшественника этого автомобиля— седана Quoris началось в Калининграде в 2013 году, когда завод приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в регионе.

В настоящее время «Автотор» выпускает 11 моделей легковых автомобилей и кроссоверов KIA для российского рынка - Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger. По итогам 2018 года холдинг произвел свыше 203,1 тыс. автомобилей при том, что в 2017 году было произведено 144 тыс. 603 автомобиля. В 2019 году компания планирует увеличить производство еще на 10 процентов..

«Автотор» первым в России с мая 1997 года начал выпуск автомобилей иностранных брендов. На сегодняшний день завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,9 млн автомобилей, в этом году с конвейера завода сойдет двухмиллионный автомобиль.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ