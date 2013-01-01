В Ивановской области запустили высокотехнологичное производство перевязочных материалов для медицины
«Хлопчатобумажная компания «Навтекс» в городе Наволоки начала выпускать марлю, бинты, марлевые салфетки евроразмера, а также салфетки с рентгеноконтрастной нитью, которые позволяют быстро выявить очаг инфекции на ране.
По словам председателя Совета директоров «ХБК «Навтекс» Дмитрия Кокшарова, более 500 млн рублей инвестировано в модернизацию производства, которая позволила на 25-30 процентов снизить себестоимость продукции, в 1,8 раза повысить производительность труда, существенно увеличить среднюю заработную плату.
Для реализации проекта компания получила от ФРП льготный займ в размере 250 млн рублей под 5% годовых. С помощью этих средств приобретены современные ткацкие станки для выпуска перевязочной продукции, две технологические линии для отбеливания марли, а также оборудование для производства салфеток по российским и европейским стандартам.
Запущено экологически безопасное производство медицинских товаров, входящих в базовый набор любой аптечки. Применение современных разработок и технологий позволяет отказаться от применения веществ, содержащих хлор, и требует меньшей концентрации химических реагентов, в частности пероксида водорода и окиси натрия.
ХБК «Навтекст» стал сотым проектом, реализованным при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).
По словам директора ФРП Романа Петруца, сотня новых открытых при участии ФРП производств позволила привлечь в экономику регионов более 50 млрд рублей прямых инвестиций, а бюджеты разных уровней пополнить на 3,5 млрд рублей.
Ивановская область, Центральный федеральный округ
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