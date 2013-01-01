В Ивановской области запустили высокотехнологичное производство перевязочных материалов для медицины



«Хлопчатобумажная компания «Навтекс» в городе Наволоки начала выпускать марлю, бинты, марлевые салфетки евроразмера, а также салфетки с рентгеноконтрастной нитью, которые позволяют быстро выявить очаг инфекции на ране.

Предприятие ежемесячно выпускает 40 млн погонных метров марли, из которой впоследствии изготавливается более 12 млн единиц перевязочных средств.

По словам председателя Совета директоров «ХБК «Навтекс» Дмитрия Кокшарова, более 500 млн рублей инвестировано в модернизацию производства, которая позволила на 25-30 процентов снизить себестоимость продукции, в 1,8 раза повысить производительность труда, существенно увеличить среднюю заработную плату.

Для реализации проекта компания получила от ФРП льготный займ в размере 250 млн рублей под 5% годовых. С помощью этих средств приобретены современные ткацкие станки для выпуска перевязочной продукции, две технологические линии для отбеливания марли, а также оборудование для производства салфеток по российским и европейским стандартам.

Запущено экологически безопасное производство медицинских товаров, входящих в базовый набор любой аптечки. Применение современных разработок и технологий позволяет отказаться от применения веществ, содержащих хлор, и требует меньшей концентрации химических реагентов, в частности пероксида водорода и окиси натрия.

ХБК «Навтекст» стал сотым проектом, реализованным при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

По словам директора ФРП Романа Петруца, сотня новых открытых при участии ФРП производств позволила привлечь в экономику регионов более 50 млрд рублей прямых инвестиций, а бюджеты разных уровней пополнить на 3,5 млрд рублей.

Ивановская область, Центральный федеральный округ