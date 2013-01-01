В Ивановской области запустили импортозамещающее производство решетчатых настилов



В селе Ново-Талицы Ивановской области ООО «Верхневолжский сервисный металлоцентр» (входит в ГК «ДиПОС») открыло новый производственный цех по выпуску сварного решетчатого настила. Инвестиций составили 1,1 млрд рублей. В результате реализации проекта создано 70 рабочих мест.

В рамках инвестпроекта приобретено высокотехнологичное оборудование: линии по изготовлению сварного решетчатого настила, а также продольной и поперечной резки металла, роботизированный участок по обрамлению настила. Использование роботизации позволит предприятию выйти на более высокий технологический уровень, что существенно повысит производительность, существенно снизит трудоемкость изготовления продукции и операционные расходы.

После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать более 1000 тонн продукции в год, что позволит примерно на 15% заменить импортные изделия на российском рынке. Сварные решетчатые настилы с толщиной несущей полосы до 8 мм используются для изготовления ограждений, стеллажных конструкций, лестничных ступеней, площадок обслуживания на различных производственных объектах и т.д. Сейчас доля иностранных производителей этих изделий на российском рынке составляет около 50%.

Основными потребителями продукции являются предприятия судостроения, нефтегазового и энергетического комплексов. Порядка 20% готовых изделий планируется поставлять в Финляндию, страны Балтии и СНГ.

Ивановская область, Центральный федеральный округ