В Ивановской области запущено новое предприятие по выпуску спецодежды для нефтяников и …детей



В г. Шуя Ивановской области заработало новое предприятие группы компаний «Текстиль М», специализирующееся в основном на производстве спецодежды для нефтяной промышленности. Инвестиции составили 130 млн рублей. Создано 250 рабочих мест.

Фабрика включает швейный, раскройный и трикотажный цеха, участок шелкографии, а также экспериментальную лабораторию, где разрабатывают различные модели изделий.

Новое предприятие, используя современные подходы и технологии, производит специальную рабочую одежду (комбинезоны, полукомбинезоны, куртки), а также средства индивидуальной защиты для нефтегазодобывающих компаний.

Кроме того, здесь шьют детские комбинезоны из современных материалов, обладающих водоотталкивающими свойствами и легкостью, но при этом сохраняющих тепло и т.д.

Среди крупных покупателей продукции — компании «Роснефть», «Газпромнефть», Schlumberger (Франция), Halliburton (США).

Ивановская область, Центральный федеральный округ