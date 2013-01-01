В Ивановской области запущен первый крупный молочный комплекс с доильной системой «карусель»
Мар 13
В Гаврилово-Посадском районе Ивановской области на сельскохозяйственном предприятии «Племенной завод имени Дзержинского» начал работу первый в регионе крупный животноводческий комплекс с доильным залом «карусель» — на сегодняшний день это самая передовая технология в мире. Комплекс рассчитан на 1,2 тысячи голов КРС. В проект инвестировано более 700 млн рублей. Создано 40 новых рабочих мест.
Животноводческий комплекс запущен в работу, начиная с 600 голов, в том числе 205 коров — дойного стада. В настоящее время идет отладка оборудования.
Все производство компьютеризировано, ведётся наблюдение за каждым животным, что позволяет не только фиксировать надои, но и следить за здоровьем поголовья.
Доильную систему на 50 коров обслуживают всего четыре доярки. На первом этапе в новом животноводческом комплексе производят 6,5 тонн молока в сутки. К маю производительность планируют поднять до 25 тонн в сутки, а к концу года выйти на проектную мощность — 35 тонн молока в сутки (до 12 тысяч тонн молока в год).
Ивановская область, Центральный федеральный округ
13 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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