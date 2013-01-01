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В Ивановской области на заводе автокомпонентов ввели новую линию производства автомобильных пружин

Янв 22
Москва Центральный федеральный округ
В Ивановской области на заводе автокомпонентов ввели новую линию производства автомобильных пружин

В городе Кинешма Ивановской области предприятие «КейЭйСи», специализирующееся на производстве автокомпонентов, запустило новую линию по производству автомобильных пружин. За счет внедрения технологии холодной навивки срок службы пружин подвески автомобилей увеличивается на 40%. Это единственная в России линия, обеспечивающая высокую стойкость окраски и коррозионную стойкость данных изделий. Общая стоимость проекта — 157,2 млн рублей. В 2020 году на заводе будет создано около 90 новых рабочих мест.
Компания намерена выпускать до 1 млн пружин в год, что позволит занять 25% доли российского рынка среди автосборочных предприятий.

Кроме того, в рамках программы модернизации завода планируется расширение импортозамещающего производства поршней тормозных систем на 2 млн единиц в год. Общее количество составит до 10 млн единиц для поставки на экспорт.

Предприятие поставляет автокомпоненты на рынки России, Украины, Беларуси, а также Великобритании, Франции, Чехии, Бразилии, Малайзии. Часть экспортной продукции используется для автомобилей марок Land Rover, Renault, Volkswagen, Nissan, Ford и других.

Ивановская область, Центральный федеральный округ



 
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