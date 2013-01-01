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Пенсионная реформа

В историческом центре Тулы открыли реконструированную набережную

Сен 10
Москва Центральный федеральный округ
В историческом центре Тулы открыли реконструированную набережную

Территорию, находившуюся в запустении несколько десятилетий, полностью преобразили всего за один год по проекту, разработанному архитекторами московского бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро.
В рамках проекта была реконструирована территория площадью 21 гектар вокруг Тульского кремля, включая набережную старого русла реки Упа, Крестовоздвиженскую площадь и улицу Металлистов, которую сделали пешеходной.

На набережной построено 19 беседок и павильонов, установлены красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку. На деревянном помосте длиной 670 метров можно отдохнуть прямо у воды. На территории установлено 385 опор освещения - подсвечены все скамейки, мостики и дорожки.

Перед Тульским кремлем высажен сиреневый сад, а на всей территории набережной и прилегающего ландшафтного парка высаживают более пятисот деревьев и 11 тысяч кустарников, а также 2170 кв. м цветников из многолетников, луковичных и злаковых программа. Программа озеленения завершится весной 2019 года.

Планируется открытие кафе и галереи, магазинов и гостиниц, ведется реставрация старинных усадеб и жилых домов, расположенных рядом с обновленной набережной. Здесь откроется Музейный квартал — в старинных особняках разместятся представительства крупнейших музеев Тульской области - музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музея и штаба Центрального казачьего войска.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
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