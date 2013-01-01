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В Иркутской области запустили реанимированный после банкротства нефтеперерабатывающий завод

Ноя 9
Москва Центральный федеральный округ
В Иркутской области запустили реанимированный после банкротства нефтеперерабатывающий завод

В модернизацию мощностей предприятия красноярская компания «МФЦ Капитал» инвестировала 500 млн рублей и создала 250 рабочих мест, большинство из которых заняли сотрудники обанкротившегося ЗАО «Дитэко».
«С января текущего года мы стали собственником этого актива. Были проведены все необходимые технические мероприятия, все объекты приведены в соответствие с нормами и правилами. Мы устранили все замечания к площадке «Дитэко», в том числе по линии Ростехнадзора, и получили весь пакет разрешительной документации», — подчеркнул директор Ангарского филиала компании Тимофей Гаврищук.

На нефтезаводе в Ангарске "МФЦ Капитал" планирует производить до 900 тыс. тонн продукции в год. На первом этапе объем производства составит 50 тыс. тонн в месяц дизельного топлива, мазута и бензина марки АИ-80, которые планируют закупать аграрные предприятия и компании лесозаготовительного комплекса региона.

Поставщиком сырья для производства нефтепродуктов стала компания «Солид — товарные рынки».

Как сообщил генеральный директор ООО «Солид — Сибирь» Евгений Ставицкий, компания также станет единственным покупателем продукции ангарского завода - будет поставлять ее на внутренний рынок и на экспорт. Уже проведены переговоры с зарубежными компаниями и планируется, что 20-30 процентов производимого в Ангарске дизельного топлива в ближайшее время будет поставляться в Монголию.

Уже в 2019 году НПЗ в Ангарске рассчитывает начать выпуск бензина марки Евро-5 и расширить географию поставок.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ



 
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