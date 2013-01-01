В Иркутской области выполнили первый этап строительства газового комплекса по проекту за ₽ 500 млрд



На территории Усть-Кутского района Иркутской области на площадке строительства завода по производству полимеров в рамках проекта создания мощностей для добычи, подготовки и переработки природного и попутного газа установлены три вертикальных резервуара для приема, выдачи и хранения стабильного газового конденсата объемом по три тысячи кубометров. Общий объем инвестиций в проект превышает 500 млрд рублей, из которых уже освоено более 80 млрд рублей.

В настоящее время строители приступили к монтажу площадки обслуживания и кольца орошения резервуаров. Во втором квартале 2020 года планируется провести гидроиспытания самих резервуаров. В течение 2020 года будет установлен еще один резервуар, насосная и наливная железнодорожная эстакада для отгрузки конденсата в вагон-цистерны.

Строительство объекта осуществляет Иркутская нефтяная компания. Комплекс рассчитан на ежегодный объем отгрузки в железнодорожные цистерны более 600 тыс. тонн газового конденсата.

Новый производственный объект будет расположен рядом с действующим комплексом приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. Газовый конденсат станет одним из конечных продуктов разделения широкой фракции легких углеводородов наравне с пропаном, бутаном и этаном на газофракционирующей установке, которую планируют запустить в 2021 году.

Стабильный газовый конденсат является важным сырьем для химической промышленности. Из него получают высококачественный бензин, дизельное, реактивное топливо, а также олефины, ароматические углеводороды и другие мономеры (мелкие молекулы), которые используются в производстве синтетических каучуков, волокон, пластмасс и разнообразных типов смол.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ