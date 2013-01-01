В Иркутской области выполнили первый этап строительства газового комплекса по проекту за ₽ 500 млрд
На территории Усть-Кутского района Иркутской области на площадке строительства завода по производству полимеров в рамках проекта создания мощностей для добычи, подготовки и переработки природного и попутного газа установлены три вертикальных резервуара для приема, выдачи и хранения стабильного газового конденсата объемом по три тысячи кубометров. Общий объем инвестиций в проект превышает 500 млрд рублей, из которых уже освоено более 80 млрд рублей.
Строительство объекта осуществляет Иркутская нефтяная компания. Комплекс рассчитан на ежегодный объем отгрузки в железнодорожные цистерны более 600 тыс. тонн газового конденсата.
Новый производственный объект будет расположен рядом с действующим комплексом приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. Газовый конденсат станет одним из конечных продуктов разделения широкой фракции легких углеводородов наравне с пропаном, бутаном и этаном на газофракционирующей установке, которую планируют запустить в 2021 году.
Стабильный газовый конденсат является важным сырьем для химической промышленности. Из него получают высококачественный бензин, дизельное, реактивное топливо, а также олефины, ароматические углеводороды и другие мономеры (мелкие молекулы), которые используются в производстве синтетических каучуков, волокон, пластмасс и разнообразных типов смол.
Иркутская область, Сибирский федеральный округ
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