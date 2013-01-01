В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов



В Иркутской области на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) завершило строительство объектов резервного газоснабжения на газотурбинной электростанции «Западная». Это позволит повысить надежность подачи топливного газа к генерирующим энергоагрегатам, которые обеспечивают бесперебойное электроснабжение производственных объектов, удаленных от региональной электросетевой инфраструктуры.

В рамках проекта повышения надежности энергосистемы ИНК были проложены дополнительные линии от трубопровода, который идет с газонагнетательных скважин до газотурбинных электростанций.

Топливом для генерации является попутный нефтяной газ, содержащийся в нефти месторождений ИНК. На установках подготовки нефти в процессе сепарации газ отделяют от нефти и подают его в систему газопроводов.

Резервная система позволит обеспечить газоснабжение без остановки электростанции в случае возникновения проблем в газораспределительной системе.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) — крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 49 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ