В Иркутской области подтверждена экономическая эффективность Чонских нефтяных месторождений



В Иркутской области на Игнялинском нефтегазоконденсатном месторождении нефтяники «Газпромнефть-ГЕО» пробурили вторую горизонтальную скважину, подтвердив коммерческие перспективы Чонского проекта. Приток нефти составляет свыше 250 тонн в сутки.

По словам первого заместителя гендиректора «Газпром нефти» Вадима Яковлева, «освоение Чонских месторождений, геологические запасы которых превышают 1 млрд тонн нефти, — ключевой проект компании в Восточной Сибири».

Результаты бурения новой скважины подтверждили эффективность выбранных подходов к разработке группы Чонских месторождений. Получение промышленных притоков нефти доказало точность геологической модели, отражающей строение пластов и расположение ключевых нефтеносных зон на осваиваемых участках. Опытно-промышленную разработку всех участков планируется начать в 2020 году.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ