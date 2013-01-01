В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования



Производственные мощности центра в Усть-Куте, открытого международной компанией «Борец» по инициативе Иркутской нефтяной компании, позволят ежемесячно ремонтировать 25 комплектов оборудования для нефтяных и газовых скважин, а в перспективе - до 200 комплектов.

До сих пор нефтегазодобывающие компании Иркутской области были вынуждены отправлять свое оборудование на обслуживание и ремонт в сервисные центры, расположенные в других регионах, что негативно влияло на стоимость и сроки проведения ремонтных и профилактических работ.

«С инициативной об открытии сервисного центра вблизи месторождений компании мы выступили ещё в 2015 году, руководство компании «Борец» нашу идею поддержало. До этого логистика была сложной и затратной не только по деньгам, но по времени: ближайший центр находился в Нижневартовске. С открытием сервисного центра в Усть-Куте все эти процессы будут проходить быстрее», - отметил главный инженер ООО «ИНК» Андрей Усков.

В проект создания в Усть-Куте 11-го в России и первого в Восточной Сибири сервисного центра по ремонту компонентов установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) инвестировано около 500 миллионов рублей.

Место его размещения оптимально с точки зрения логистики. Транспортную доступность Усть-Кута обеспечивает круглогодичная работа железной дороги, а автозимники и река Лена позволяют доставлять оборудование даже на самые удаленные на нефтегазовые объекты региона.

Пока в новом сервисном центре будут работать 23 сотрудника. Рабочие – жители Усть-Кута - уже прошли обучение на базе учебного центра «Борец» в Нижневартовске. В дальнейшем планируется подготовка инженерного персонала также из числа местных жителей.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ