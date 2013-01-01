В Иркутской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадкой для мини-футбола



Новый комплекс, построенный в рамках госпрограммы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы, позволит проводить в Саянске не только городские и областные соревнования, но чемпионаты России по этому виду спорта.

В создание комплекса было вложено более 60,7 млн рублей из областного и местного бюджетов. Новый ФОК включает в себя спортивный зал стандартного для мини-футбола размера 18 на 38 метров, четыре раздевалки с душевыми, тренерские комнаты, медицинский кабинет, а на прилегающей территории построена баскетбольная площадка для занятий в летний период. Спорткомплекс полностью оборудован для занятий маломобильных спортсменов.

Именно паралимпийцы Саянска первыми выступили на торжественной церемонии открытия. Кроме того, прошли показательные выступления художественных гимнасток, хоккеистов, баскетболистов, боксеров и самбистов. Прямо в день открытия на новой площадке состоялся первый турнир по мини-футболу с участием четырех команд из Зимы, Свирска, Тулуна и Саянска.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, в дальнейшем заниматься футболом в новом ФОКе будут около тысячи спортсменов разных возрастных групп.

По словам вице-губернатора Иркутской области Дмитрия Чернышова, в регионе выделяется значительный объем средств на развитие спортивной инфраструктуры, и сегодня спортивный комплекс, аналогичный открытому в Саянске, строится в городе Зима. Этот комплекс и прилегающий к нему стадион планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ