В Иркутской области открыли единственное в мире месторождение карлтонита



Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) и Института геохимии (ИГХ) СО РАН идентифицировали камень, найденный в Мурунском массиве, который находится на границе Якутии, Иркутской области и Забайкалья, как F-аналог карлтонита, редчайшего минерала высокой ювелирной ценности.

Сложный рентгенодифракционный анализ установил, что это карлтонит, очень редкий минерал, относящийся к силикатам и ранее добывался лишь в единственное в мире месторождении, которое было утрачено в Канаде.

Камень обнаружили ученые Института геохимии (ИГХ) СО РАН и Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

В минерале, найденном на Мурунском массиве, в качестве добавочного аниона преобладает фтор. Ученые ИРНИТУ описывают его как камень красивой окраски с богатой палитрой оттенков - от светло-голубого до темно-голубого, который встречается в чароитовой породе.

Он относится к редчайшим минералам, которые встречаются в одном-двух местах на Земле, либо образуются в настолько микроскопических количествах, что их возможно обнаружить только с помощью высокоточного оборудования.

«Если этот материал вывести на рынок, то он завоюет популярность среди камнерезов и ювелиров. Учитывая его неимоверную редкость, украшения из фторкарлтонита будут пользоваться большим спросом и стоить достаточно дорого. В настоящее время за камнем охотятся коллекционеры редких минералов. Многие из них, узнав об открытии, обращались к нам с просьбой выслать им хотя бы небольшой кусочек фторкарлтонита», - прокомментировала старший научный сотрудник ИГХ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Екатерина Канева.

В настоящее время уникальный минерал находится в Государственном минералогическом музее, находящемся в ИРНИТУ в Иркутске.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ