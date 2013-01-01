В Иркутской области модернизировали производство металлизованных окатышей из магнетитовой руды



Иркутская промышленная компания «МеталлАктивгрупп» при поддержке регионального и федерального Фондов развития промышленности провела техническое перевооружение нескольких подразделений и увеличила выпуск продукции, которая используется в качестве сырья для выплавки стали.

Это единственное в России предприятие, которое сегодня занимается производством металлизованных окатышей и железа прямого восстановления из магнетитовой руды по технологии DRI (DirectReducedIron) с использованием угля. В качестве сырья здесь используются магнетитовые руды из Восточных Саян, в качестве восстановителя – местный некоксующийся уголь.

В проект модернизации «МеталлАктивгрупп» вложила 85 млн. рублей, получив два льготных займа от в ФРП в общей сложности на 30 млн рублей.

По словам генерального директора АО «МеталлАктивгрупп» Екатерины Потаповой, поддержка ФРП позволил предприятию модернизировать производство, увеличить производительность, освоить выпуск продукта, по качеству соответствующего наилучшим сортам железа на мировом рынке.

Благодаря модернизации на 25% увеличилась производительность линии дробления и обогащения. Конечный продукт, после восстановления, достигает отметки 84% содержания железа, что отвечает мировым требованиям к качеству. Готовая продукция предприятия используется в качестве сырья для российской сталеплавильной промышленности, выпускающей высококачественные марки стали, в том числе ГМК «Норильский никель», «УГМК – сталь», «Волжский трубный завод», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Торэкс».

Иркутская область, Сибирский федеральный округ