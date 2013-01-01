В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.



В г. Братске Иркутской области группа «Илим» завершила проект модернизации картонного производства, в результате которого выпуск картона будет увеличен более чем на треть. Инвестиции составили $120 млн. Модернизация завода в Братске проведена в рамках масштабной инвестиционной программы компании общим объемом свыше $3 млрд.

Сейчас на комбинате завершаются пуско-наладочные работы. Результатом запуска нового оборудования станет увеличение производства картона со 198 тыс. тонн до 300 тыс. тонн в год.

На предприятии обновили всю технологическую цепочку картонного производства – от варки целлюлозы до упаковки готовой продукции в соответствии со стандартами ведущих мировых предприятий лесной промышленности.

«Илим» - одна из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности России, экспортирующая продукцию более чем в 70 стран мира. С целью укрепления своих позиций на растущем рынке Азии, в т.ч. в сегменте упаковочных материалов, компания намерена построить новый целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске мощностью 600 тыс. тонн в год и продолжить модернизацию существующих производственных мощностей в Сибири и других регионах РФ.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ