В Иркутской области изучать Байкал будет «Профессор Вознесенский»



Построенное в Иркутске по проекту нижегородских судостроителей научно-исследовательское судно ввели в эксплуатацию и передали Иркутскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Название кораблю, построенному в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», выбирали всей страной голосованием в социальных сетях. В итоге научно-исследовательское судно получило имя выдающегося русского геофизика, климатолога, основателя гидрометеорологической службы в Иркутской области Аркадия Викторовича Вознесенского.

«Профессор Вознесенский» создан для комплексного мониторинга озера Байкал – изучения состояния водной среды, донных отложений по всей акватории Байкала и его притоков.Корабль оснащен новейшим судовым, навигационным, пробоотборным оборудованием. Лаборатории на его борту оборудованы высокотехнологичными средствами измерений концентрации вредных веществ в воде Байкала и рек Байкальской природной территории. Ученые смогут проводить здесь гидрохимические, гидробиологические и микробиологические измерения.

«Появление этого корабля на Байкале - знаковое событие. В России за последние годы это второе научно-эксплуатационное судно, сделанное для исследований и мониторинга. Первое было построено для мониторинга Арктики и Антарктики. Спрос на корабль «Профессор Вознесенский» уже есть. Интерес проявили Лимнологический институт, Сибирское отделение Российской академии наук», - отметил руководитель «Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Максим Яковенко.

На заседании областного правительства обсудили перспективы расширения программы изучения Байкала с помощью научно-исследовательского судна «Профессор Вознесенский».

«Это судно – настоящая плавучая лаборатория для проведения научных исследований, оснащенная самым современным и высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, «Профессор Вознесенский» возьмет на себя функции по жизнеобеспечению труднодоступных станций, расположенных на побережье озера», - подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с Максимом Яковенко.

Первая экспедиция «Профессора Вознесенского» на Байкал состоится с началом навигации в мае следующего года.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ