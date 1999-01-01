В Иркутской области изучать Байкал будет «Профессор Вознесенский»
Построенное в Иркутске по проекту нижегородских судостроителей научно-исследовательское судно ввели в эксплуатацию и передали Иркутскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Профессор Вознесенский» создан для комплексного мониторинга озера Байкал – изучения состояния водной среды, донных отложений по всей акватории Байкала и его притоков.Корабль оснащен новейшим судовым, навигационным, пробоотборным оборудованием. Лаборатории на его борту оборудованы высокотехнологичными средствами измерений концентрации вредных веществ в воде Байкала и рек Байкальской природной территории. Ученые смогут проводить здесь гидрохимические, гидробиологические и микробиологические измерения.
«Появление этого корабля на Байкале - знаковое событие. В России за последние годы это второе научно-эксплуатационное судно, сделанное для исследований и мониторинга. Первое было построено для мониторинга Арктики и Антарктики. Спрос на корабль «Профессор Вознесенский» уже есть. Интерес проявили Лимнологический институт, Сибирское отделение Российской академии наук», - отметил руководитель «Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Максим Яковенко.
На заседании областного правительства обсудили перспективы расширения программы изучения Байкала с помощью научно-исследовательского судна «Профессор Вознесенский».
«Это судно – настоящая плавучая лаборатория для проведения научных исследований, оснащенная самым современным и высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, «Профессор Вознесенский» возьмет на себя функции по жизнеобеспечению труднодоступных станций, расположенных на побережье озера», - подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с Максимом Яковенко.
Первая экспедиция «Профессора Вознесенского» на Байкал состоится с началом навигации в мае следующего года.
Иркутская область, Сибирский федеральный округ
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