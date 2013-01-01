В Иркутской области инвестпроект анодной фабрики за 52 млрд рублей получил статус регионального



В Иркутской области присвоили статус регионального инвестиционному проекту строительства Тайшетской анодной фабрики ОК «Русал», которая будет обеспечивать российские алюминиевые заводы собственным сырьем — обожженными анодами и прокаленным коксом. На фабрике планируют создать 886 новых рабочих мест. Сумма инвестиций составит более 52 млрд рублей, из которых почти 10 млрд уже вложены в рамках первого этапа.

Благодаря новому статусу предприятие получит налоговые льготы на прибыль, которые суммарно составят 1,4 млрд рублей.

Предприятие в 2019 году построило в Тайшете четыре жилых дома на 240 квартир. К 2022 году планируется завершить строительство еще девяти домов на 792 квартиры, провести благоустройство территории и автодорог, запустить инженерные сети.

Ожидается, что Тайшетская анодная фабрика с 2020 по 2040 годы внесет во все уровни бюджетной системы налоговые платежи в размере более 15 млрд рублей, объем страховых взносов составит более 3 млрд рублей.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ