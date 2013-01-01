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В Иркутске открыли самый крупный городской спортивный комплекс

Май 31
Москва Центральный федеральный округ
В Иркутске открыли самый крупный городской спортивный комплекс

В Иркутске 30 мая состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительный комплекса (ФОК), ставшего самым большим муниципальным спортивным объектом в областном центре. Инвестиции в строительство комплекса составили 270 млн рублей.
В ФОКе располагается 25-метровый бассейн на шесть дорожек, универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей, а также залы для настольного тенниса, аэробики, хореографии, фитнеса, силовых тренировок и единоборств. зал, бассейн. Кроме того, оборудована зона отдыха с зимним садом. Все этажи оборудованы раздевалками, душевыми и санузлами, а также индивидуальными кабинками для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

«Новый ФОК способен вместить до 400 человек одновременно — около 200 спортсменов и столько же зрителей.Он будет работать для всех. С нового учебного года порядка 800 иркутских детей начнут посещать спортивные секции по плаванью, баскетболу, волейболу, борьбе, аэробике. Занятия будут бесплатными», — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Уже в день открытия комплекса в нём прошли городской турнир по волейболу среди студенческих команд, турнир по шашкам, посвященный Дню защиты детей. Также состоялись соревнования по плаванию и открытые тренировки по фитнес-аэробике, дзюдо и функциональному многоборью.

Спортивно-оздоровительный комплекс смогут посещать горожане всех возрастных групп, включая людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилого возраста. Для них будут организованы специальные занятия в группах здоровья.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ



 
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