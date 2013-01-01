В Ингушетии ввели в эксплуатацию новую станцию для водоснабжения четырех населенных пунктов



В Магасе (Республика Ингушетия) премьер-министр республики Зялимхан Евлоев дал старт работе нового водозабора мощностью 240 кубометров воды в час для водоснабжения трех сел и части Назрани, пустив воду в населенные пункты. Основным инвестором строительства выступила компания «Роснефть».

Объект построен в рамках второго этапа региональной программы по улучшению водоснабжения. Ежедневно 6 тыс. кубометров питьевой воды будет напрямую подаваться в села Плиево, Барсуки, Гази-юрт и Гамурзиевский административный округ Назрани, что решает проблему дефицита воды для населения. Кроме того, бесперебойным водоснабжением будут обеспечены такие важные социальные объекты как туберкулезный и онкологический диспансеры.

По словам премьер-министра Ингушетии, при строительстве водозаборных сооружений использовались современные технологии и оборудование, позволяющие соблюсти все санитарные нормы и правила, а также отойти от устаревшей технологии с высоким потреблением электроэнергии.

Республика Ингушетия, Северо-Кавказский федеральный округ