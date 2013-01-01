В Ингушетии открыли первый в республике центр сердечно-сосудистой хирургии



На базе Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани создано отделение на 70 койко-мест и установлено новейшее оборудование для помощи пациентам с самыми сложными диагнозами.

Новый центр площадью около 1,8 тыс. кв. метров и проектной стоимостью 46 млн рублей возвели в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах» госпрограммы «Развитие сферы строительства, архитектуры и ЖКХ».

В отделении будут оказывать круглосуточную консультативную и лечебно-диагностическую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Так что жителям больше не придется выезжать за пределы региона для того, чтобы получить высококвалифицированную медпомощь.

Республиканские власти рассчитывают благодаря работе нового центра еще больше увеличить продолжительность жизни населения, хотя по этому показателю Ингушетия сегодня и так находится на первом месте в стране.

Республика Ингушетия, Северо-Кавказский федеральный округ