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ИЗМИР

V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля

Апр 5
Омская область Сибирский федеральный округ
V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля

С 24 по 27 апреля 2018 года на новой технологичной площадке – Цифровое деловое пространство пройдет V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП».
Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд «Росконгресс» при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и Агентства стратегических инициатив.

Российская неделя ГЧП является крупнейшим мероприятием России и СНГ, посвященным вопросам привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры и реализации проектов ГЧП. «На этой площадке представители власти и бизнеса вместе ищут решения проблем, связанных с развитием государственно-частного партнерства», – отметил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в приветственном слове в адрес участников Российской недели ГЧП в прошлом году.

В 2017 году привлечение внебюджетных инвестиций в развитие общественной инфраструктуры было определено одним из приоритетных направлений государственной политики. Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с федеральными органами исполнительной власти разработать и утвердить программу «Инфраструктурной ипотеки», содержащую комплекс мер по привлечению инфраструктурных инвесторов и увеличению числа проектов, реализуемых на принципах ГЧП в России.

Лейтмотивом Российской недели ГЧП 2018 станет изменение подходов к инфраструктурному планированию и определение приоритетов на федеральном и региональном уровнях. В повестке конгресса – перспективы формирования региональных инфраструктурных планов, создание дополнительных мер финансовой поддержки и их корреляции с существующими механизмами, разработка инструментов предпроектного финансирования, развитие типовых решений в сфере ГЧП, определение оптимальных моделей распределения рисков и обеспечение возвратности инвестиций в инфраструктурных проектах. Отраслевая специфика Российской недели ГЧП охватывает проекты по строительству автомобильных и железных дорог, мостов и путепроводов, модернизацию ЖКХ и благоустройство городской среды, создание современной инфраструктуры здравоохранения, образования и социального обслуживания, развитие агропромышленного и оборонного комплексов. Традиционно в рамках конгресса проходит презентация Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП. Методика рейтинга учитывается Правительством при оценке эффективности инвестиционной деятельности губернаторов и является одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Более 70 субъектов Российской Федерации ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. Общее количество участников Российской недели ГЧП превышает 1500 человек, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, руководители банков и коммерческих предприятий, финансовые и юридические консультанты, ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере привлечения инвестиций и ГЧП. Освещают мероприятия конгресса около 150 журналистов федеральных и региональных СМИ.

Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте www.p3week.ru.



 
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