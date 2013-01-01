В Ярославской области завершен первый этап модернизации сыродельно-молочного завода за 1 млрд рублей
Апр 28
В Ярославской области на Угличском сыродельно-молочном заводе завершена первая часть модернизации — готова линия по выпуску молока с увеличенным сроком годности, масла и кисломолочной продукции. Бюджет первого этапа модернизации завода составил 998 млн рублей. В целом бюджет модернизации Угличского завода в рамках сырного кластера составляет 1 млрд 823 млн рублей.
Предприятие планирует довести объемы переработки до 200 тонн молока в сутки. Ежедневно 75 тонн молока перерабатывается на питьевое молоко и кисломолочную продукцию и 125 тонн — на сыр. В сутки завод будет производить 10-12 тонн сыра.
Новое оборудование позволяет выпускать органические сыры из органического молока, которого пока поступает немного. В планах завода — выпускать органический сыр бренда «Углече Поле».
Следующий этап модернизации — подготовка линии по производству натуральных сычужных сыров и переработке сыворотки. Планировалось, что полностью завод запустится в мае. Но с учетом всех ограничений и блокировки движения транспорта из-за пандемии коронавируса доставка оборудования из Чехии ожидается до середины мая.
Ярославская область, Центральный федеральный округ
28 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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