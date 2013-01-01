В Ярославской области запустили производство комплектующих для армейских транспортеров и тягачей
В Тутаеве Ярославской области специализированная производственно-торговая компания «Армейские транспортеры и тягачи» запустила производство на площадке промышленного парка «Мастер». В лизинг получено оборудование на 20 млн рублей, создано 26 рабочих мест. Всего планируется трудоустроить более 100 человек.
По словам генерального директора предприятия Алексея Агапова, «для осуществления производственной деятельности предприятия очень удобен транспортный узел: региональная автомобильная трасса и железнодорожные пути, что сократит сроки и затраты на доставку готовой продукции, значительно снизит её себестоимость».
Кроме того, налажены связи со смежными предприятиями – литейным производством в Тутаеве и термообработкой компонентов в Рыбинске. Компания уже планирует расширение производства, в частности - увеличение станочного парка.
*«Специализированная производственно-торговая компания Армейские транспортеры и тягачи» учреждена в 2018 году. Основное направление деятельности - производство сборочных единиц и деталей для специальной техники двойного назначения. Выбранное направление основывается, прежде всего, на полном отсутствии с середины 90-х годов производства сборочных единиц и деталей для специальной техники на территории России.
Ярославская область, Центральный федеральный округ
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