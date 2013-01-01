В Ярославской области запустили производство комплектующих для армейских транспортеров и тягачей



В Тутаеве Ярославской области специализированная производственно-торговая компания «Армейские транспортеры и тягачи» запустила производство на площадке промышленного парка «Мастер». В лизинг получено оборудование на 20 млн рублей, создано 26 рабочих мест. Всего планируется трудоустроить более 100 человек.

Предприятие выпускает крепежные изделия и запасные части для многоцелевых легкобронированных тягачей. Уже налажено производство по 42 номенклатурным позициям. В основном это части гусеничной подвески — балансиры.

По словам генерального директора предприятия Алексея Агапова, «для осуществления производственной деятельности предприятия очень удобен транспортный узел: региональная автомобильная трасса и железнодорожные пути, что сократит сроки и затраты на доставку готовой продукции, значительно снизит её себестоимость».

Кроме того, налажены связи со смежными предприятиями – литейным производством в Тутаеве и термообработкой компонентов в Рыбинске. Компания уже планирует расширение производства, в частности - увеличение станочного парка.

*«Специализированная производственно-торговая компания Армейские транспортеры и тягачи» учреждена в 2018 году. Основное направление деятельности - производство сборочных единиц и деталей для специальной техники двойного назначения. Выбранное направление основывается, прежде всего, на полном отсутствии с середины 90-х годов производства сборочных единиц и деталей для специальной техники на территории России.

Ярославская область, Центральный федеральный округ