В Ярославской области запущен завод по производству кормов для аквакультуры



В Ростовском районе Ярославской области ООО «Институт агроэкологии и биотехнологии» («ИнАгроБио») приступил к реализации первого этапа работы по созданию индустриального рыбоводного комплекса мощностью 1500 тонн живой рыбы в год. Стоимость проекта — более 290 миллионов рублей. На предприятии создано 50 рабочих мест.

На данный момент в тестовом режиме запущено производство мальковых кормов для аквакультуры — африканского клариевого сома как объекта выращивания. Комбикормовый завод состоит из складов для сырья и готовой продукции, а также – производственной зоны.

«Завод выпускает стартовые корма для аквакультуры и белковый гидролизат, — рассказал генеральный директор ООО «ИнАгроБио» Сергей Шинкарев. — Производительность первой очереди — 36 тонн стартовых кормов и 1200 тонн гидролизата белка в год. Плановая мощность — 120 тонн стартовых кормов, 5 тысяч тонн продукционных кормов для аквакультуры и 5 тысяч тонн гидролизата белка в год.

Полностью рыбоводный комплекс в Ростовском районе будет запущен в конце этого года. Планируется начать с полутора тысяч тонн рыбы в год с дальнейшим ростом объемов производства. Количество персонала при полной загрузке предприятия составит около 300 человек.

Ярославская область, Центральный федеральный округ