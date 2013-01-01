В Ярославской области впервые вышел в рейс рельсовый автобус РА2



Запущенный рамках совместного проекта областного правительства и Северной железной дороги гибрид автобуса и железнодорожного вагона будет курсировать по маршрутам Рыбинск – Маслово, Рыбинск – Родионово.

Рельсовый автобус, который может перевозить более 500 человек за рейс со скоростью до 100 км/ч, имеет более светлый пассажирский салон, улучшенную систему вентиляции и отопления, оснащен современным туалетными комнатами. Все вагоны оборудованы информационно-переговорной системой, в салоне и на лобовых частях головных вагонов установлены информационные табло.

По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, обновление подвижного состава обеспечивает пассажирам более высокий уровень безопасности и комфорта, сокращает время в пути, и при этом цены на билеты остаются доступными.

Региональные власти рассчитывают, что экономический эффект от использования РА2 составит ориентировочно 9 миллионов рублей в год и совместно с Северной железной дорогой , АО «СППК» планируют продолжать работу по увеличению доли рельсовых автобусов. Таким образом будут организованы новые железнодорожные маршруты и сокращено время передвижения.

Ярославская область, Центральный федеральный округ