В Ярославской области построили первый катер для защиты Крымского моста



В г. Рыбинске Ярославской области на судостроительном заводе «Вымпел» спущен на воду первый из четырех катеров специального назначения «Грачонок», построенный для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В соответствии с контрактом «Вымпел» строит для Росгвардии еще три противодиверсионных катера проекта «Грачонок», которые будут нести службу по охране Крымского моста.

Судно длинной 31 метр способно выполнять любые задачи при силе шторма до пяти баллов, оснащено глубоководной телевизионной системой и специальными гидро- и воздушными локаторами, которые позволяют обнаруживать, сопровождать и в автоматическом режиме уничтожать цели на дальности до 2 тысяч метров и высотах до 1,5 тысячи метров. Скорость катеров этого проекта — 23 узла, автономность плавания — 200 морских миль.

На церемонии спуска на воду глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что войска приступают к защите энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив. В июле-августе на воду будут спущены еще три таких же катера, а с декабря 2019 года они заступят на боевое дежурство в Керченском проливе.

Ярославская область, Центральный федеральный округ