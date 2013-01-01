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В Ярославской области открыли четвертую очередь тепличного комплекса «Ярославский»

Дек 19
Москва Центральный федеральный округ
В Ярославской области открыли четвертую очередь тепличного комплекса «Ярославский»

В строительство комплекса зимних теплиц общей площадью 7 га, которое велось с 2017 года, инвестировано около 1,5 млрд рублей.
Теплицы работают по гидропонной технологии с использованием ассимиляционного освещения мощностью 200 Вт .

Все производственные процессы автоматизированы – в каждом тепличном блоке есть своя метеостанция, автоматическое открывание форточек, зашторивание, полив. Ручной труд здесь применяется только для непосредственного ухода за овощными культурами. Это обеспечивает снижение материальных затрат при гарантированно высоком количестве и качестве производимой продукции.

Тем не менее после ввода в эксплуатацию четвертой очереди на предприятии создано дополнительно 140 рабочих мест. А ежегодная сумма налоговых отчислений в областной и местный бюджет составит более 5 млн рублей.

В 2019 году ООО «Тепличный комбинат Ярославский» планирует выйти на производство овощей закрытого грунта с 8,7 тыс. тонн до 16,5 тыс. тонн ежегодно. Поступления в бюджет Ярославской области и федеральный бюджет в виде налогов составят примерно 90 млн рублей в год.

В настоящее время продукция предприятия востребована потребителями и торговыми предприятиями Центрального федерального округа. Заключены контракты на поставки в крупные федеральные сети «X5», «Лента», «Глобус», «Тандер», «Метро» и оптовым покупателям Ярославской, Московской, Ивановской, Владимирской областей.

Ярославская область, Центральный федеральный округ



 
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