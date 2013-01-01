В Ярославской области начали серийный выпуск вагонов-платформ для перевозки листового проката
Мар 30
На Ярославском заводе «Ремпутьмаш» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») начался серийный выпуск вагонов-платформ, предназначенных для перевозки крупногабаритного листового проката по железным дорогам. Первая партия новой техники из 30 платформ успешно прошла приемо-сдаточные испытания.
На Ярославском заводе «Ремпутьмаш» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») начался серийный выпуск вагонов-платформ, предназначенных для перевозки крупногабаритного листового проката по железным дорогам. Первая партия новой техники из 30 платформ успешно прошла приемо-сдаточные испытания.
Модель листовоза разработана конструкторским бюро завода «Калугапутьмаш» с участием специалистов Ярославского завода «Ремпутьмаш». На платформе можно перевозить стальные листы шириной от 3-х до 4,5 метра, длиной от 10-ти до 12,4 метра и толщиной от 7-ми до 60 мм по железным дорогам колеи 1520. Грузоподъемность платформы — 66 тонн.
Обладая современными производственными площадками, компания способна обеспечить и комплексное сервисное обслуживание выпускаемой техники.
Ярославская область, Центральный федеральный округ
30 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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